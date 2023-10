Carta oficial de intenção à organização do Mundial'2030 será entregue a 28 de outubro

Decorreu esta manhã uma cimeira de líderes na Cidade do Futebol, na qual Fernando Gomes (Federação Portuguesa de Futebol), Fouzi Lekjaa (Real Federação Marroquina de Futebol) e Pedro Rocha (Real Federação Espanhola de Futebol) estiveram a preparar a carta de formalização da intenção de organizar do Mundial'2030.Esta foi a segunda vez que os presidentes estiveram reunidos, mas a primeira após a decisão da FIFA ser conhecida, e ficou decidido que a cerimónia decorrerá no dia 28 de outubro, cumprindo, assim, um dos requisitos do processo de candidatura. O momento solene terá lugar em Rabat e será seguido de uma conferência de imprensa que contará com a presença dos presidentes das três federações.Ao mesmo tempo que decorria a cimeira em Lisboa, a Comissão de Candidatura ao Mundial'2030 esteve também reunida em Madrid.