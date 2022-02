Cédric: «Vou continuar a trabalhar para estar no espaço da Seleção»

Cédric Soares sagrou-se campeão europeu em 2016 ao serviço da Seleção Nacional e garantiu que continua a lutar para regressar às opções de Fernando Santos."Sempre que fui chamado, representei a Seleção com todo o gosto e vou estar sempre disponível para isso. Por isso, vou continuar a trabalhar para estar nesse espaço", vincou em entrevista à Sport TV, dizendo que "tem a ambição e qualidade para estar presente no Mundial".Nos últimos encontros, o lateral-direito, de 30 anos, voltou a ser opção para Mickel Arteta ao serviço do Arsenal e documentou esse bom momento com um olhar sobre as metas coletivas. "O Arsenal tem de estar nas provas europeias. É muito importante para um clube como o Arsenal. Temos o objetivo de tentar chegar a essa posição para podermos ir à Champions League que é claramente o que todos os jogadores e o clube ambicionam", vincou o defesa português."Ele tem muito carisma, é um treinador jovem. Por ter sido jogador, consegue estar muito próximo dos atletas. Tem motivado os jogadores. Taticamente tem uma ideia clara"