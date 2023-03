«Chuta que chutas bem»: Bruno Fernandes reage a foto de Cancelo e acaba a levar resposta

João Cancelo reagiu nas redes sociais à goleada de Portugal diante do Liechtenstein , tendo publicado uma foto onde surge a rematar no lance em que marcou o primeiro golo do jogo. A publicação no Instagram contou com vários comentários e também Bruno Fernandes não resistiu a comentar."Chuta que chutas bem", escreveu o médio português, recebendo depois resposta do lateral-esquerdo: "Faço de ti jogador."