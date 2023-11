Cinco 'portugueses' na lista de Angola para apuramento para o Mundial'2026

O selecionador angolano de futebol, o português Pedro Gonçalves, convocou hoje cinco jogadores que jogam em Portugal para os jogos com Cabo Verde e Ilhas Maurícias, de apuramento ao Mundial2026.

O guarda-redes Kadu, do Oliveira do Hospital, o defesa Kialonda Gaspar e o médio Keliano Manuel, ambos do Estela da Amadora, e os médios Domingos Andrade, do Felgueiras, e Mário Balbúrdia, do Mafra, são os jogadores que atuam em Portugal na lista de 25 convocados.

De fora da convocatória ficaram Gelson Dala, do Al-Wakrah, do Qatar, e Ambrosini Salvador 'Zini', do AEK, da Grécia.

Angola joga com Cabo Verde, em 16 de novembro, e quatro dias depois defronta as Ilhas Maurícias, no arranque do apuramento para o Mundial2026.