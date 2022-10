A lista de pré-convocados da Seleção para o Mundial'2022: conheça todos os nomes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A CMTV revelou esta noite, no programa 'Liga D'Ouro', a lista de pré-convocados de Fernandos Santos para o Mundial'2022, a qualconfirmou. São 55 nomes, de uma lista que foi enviada à FIFA, dos quais irão sair os 26 convocados que irão representar o nosso país no Qatar, dentro de menos de um mês.Diogo Costa (FC Porto)Rui Patricio (Roma)Anthony Lopes (Lyon)José Sá (Wolverhampton)Rui Silva (Betis)Diogo Dalot (Man. United)Nélson Semedo (Wolverhampton)João Cancelo (Man. City)Cedric Soares (Arsenal)Thierry Correia (Valencia)António Silva (Benfica)Danilo (Paris SG)David Carmo (FC Porto)Diogo Leite (U. Berlim)Domingos Duarte (Getafe)Fábio Cardoso (FC Porto)Gonçalo Inácio (Sporting)José Fonte (Lille)Pepe (FC Porto)Rúben Dias (Man. City)Tiago Djaló (Lille)Mário Rui (Nápoles)Nuno Mendes (Paris SG)Nuno Tavares (Marselha)Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)Florentino (Benfica)William (Betis)Ruben Neves (Wolverhampton)Palhinha (Fulham)Moutinho (Wolverhampton)João Mário (Benfica)Renato Sanches (Paris SG)Sérgio Oliveira (Galatasaray)Matheus Nunes (Wolverhampton)Otávio (FC Porto)Vitinha (Paris SG)Bruno Fernandes (Man. United)Bernardo Silva (Man. City)Fábio Carvalho (Liverpool)Fábio Vieira (Arsenal)Gonçalo Guedes (Wolverhampton)Nuno Santos (Sporting)Ricardo Horta (Sp. Braga)Trincão (Sporting)Cristiano Ronaldo (Man. United)João Félix (At. Madrid)Jota (Celtic)Pote (Sporting)Podence (Wolverhampton)Rafael Leão (AC Milan)André Silva (Leipzig)Beto (Udinese)Gonçalo Ramos (Benfica)Paulinho (Sporting)Vitinha (Sp. Braga)