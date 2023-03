"Atitude incorreta e sem sentido": CNID critica Ronaldo e FPF por não terem permitido perguntas da CMTV

A Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID) lamenta que Cristiano Ronaldo não tenho voltado a querer a responder a perguntas da CMTV, televisão do 'Correio da Manhã, na última quarta-feira, tomando conhecimento desse facto através da própria Federação Portuguesa de Futebol.O organismo encabeçado por Manuel Queiroz está disposto a ajudar a sanar o diferendo entre partes. "A Seleção portuguesa não é, infelizmente, uma excepção por esse mundo fora. Mas até porque há um período novo na seleção, era bom que se partisse do zero. Apela por isso a que as partes envolvidas possam chegar a um entendimento que ultrapasse esta lamentável situação. O CNID está disponível para ajudar a essa solução", pode ler-se em comunicado.

O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto tomou conhecimento que o futebolista Cristiano Ronaldo informou, via FPF, antes do início da Conferência de Imprensa de ontem, que não responderia a perguntas do Jornalista da CMtv ali presente. Foi uma informação dada ao próprio Jornalista pouco antes do início daquele ato.

O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto, sabendo de resto que não é a primeira vez que isto acontece, entende que esta atitude é incorreta e sem sentido. Uma conferência de Imprensa é, por definição, aberta a todos os Jornalistas e em que todos podem ter oportunidade de fazer ao menos uma pergunta.

A Seleção portuguesa não é, infelizmente, uma excepção por esse mundo fora. Mas até porque há um período novo na seleção, era bom que se partisse do zero. Apela por isso a que as partes envolvidas possam chegar a um entendimento que ultrapasse esta lamentável situação. O CNID está disponível para ajudar a essa solução.