'Correio da Manhã' avança que Fisco está a investigar FPF e Fernando Santos

A Autoridade Tributária (AT) está a investigar a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e o contrato celebrado com a equipa técnica liderada por Fernando Santos. Segundo apurou o Correio da Manhã, a investigação liderada pela Direção de Serviços de Investigação da Fraude e Ações Especiais (DSIFAE) resulta da recolha de inúmeras informações em vários clubes da I Liga e nas próprias instalações da FPF, e que já levaram à abertura de cinco megainquéritos junto do Ministério Público.