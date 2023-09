Cristiano Ronaldo almoçou com a Seleção e viajou para a Arábia Saudita

De fora do jogo com Luxemburgo devido a castigo, Cristiano Ronaldo já deixou a concentração da Seleção Nacional e vai regressar à Arábia Saudita, para se apresentar ao trabalho no Al Nassr.O capitão português fez o trabalho de recuperação com a Seleção, almoçou hoje com os restantes companheiros e seguiu viagem para o país árabe.Recorde-se que o Portugal-Luxemburgo, do Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024, joga-se na segunda-feira, às 19h45, no Estádio Algarve.