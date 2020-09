Cristiano Ronaldo chega aos 100 golos pela Seleção Nacional

Dez meses depois, Cristiano Ronaldo está de regresso aos golos pela Seleção Nacional. E para atingir uma marca histórica. Com o tento que marcou diante da Suécia, uma habitual presa do capitão português, CR7 atingiu os redondos 100 golos, ficando a apenas 9 do lendário Ali Daei, que continua a ser o jogador com mais golos marcados em termos de seleções.





De notar que CR7 atingiu os sete encontros seguidos a marcar pela Seleção Nacional, a sua melhor sequência de sempre com as quinas ao peito.