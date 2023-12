Cristiano Ronaldo e a perda da titularidade no Mundial'2022: «Mais importante é a equipa ganhar»

A 'Netflix' divulgou este sábado o documentário 'Capitães do Mundo', uma série de 6 episódios sobre o Mundial'2022, realizado no Qatar e conquistado pela Argentina. Portugal e Cristiano Ronaldo são, naturalmente, presença obrigatória e o quarto episódio, denominado "Mais dura é a queda", aborda o jogo com a Suíça, em que CR7 ficou no banco - Gonçalo Ramos foi titular e apontou três golos."Não sou perfeito, mas tudo o que gira à volta do Cristiano é sempre um debate e há sempre conversa", começa por dizer Ronaldo no documentário. "Todos os convocados têm pressão porque querem dar o seu melhor e representar bem Portugal. Mais importante é a equipa ganhar: se não eu marcar nenhum golo e a equipa ganhar, assino por baixo. Estou muito tranquilo nesse aspeto", acrescenta o capitão da Seleção.Nessa parte, o documentário recupera ainda as declarações de Fernando Santos sobre a decisão de colocar Ronaldo no banco e a conversa que teve com o jogador após o episódio diante da Coreia do Sul no duelo anterior do Mundial.O episódio mostra ainda o adeus de Portugal à prova, eliminado por Marrocos, naquele que poderá ter sido o último jogo de Cristiano Ronaldo num Campeonato do Mundo. "Se acabasse a carreira hoje ficava feliz? Sim", ouve-se da boca de CR7.