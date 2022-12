Cristiano Ronaldo e outros 9 jogadores em silêncio após saída de Fernando Santos

Fernando Santos abandonou esta quinta-feira o comando técnico da Seleção Nacional. No discurso na hora do 'adeus' à equipa das quinas, o 'engenheiro' agradeceu "a todos os jogadores, sem exceção" com quem trabalhou durante os 8 anos em que esteve no comando de Portugal.

Contudo, contabilizando apenas os 26 atletas que Fernando Santos convocou para o Campeonato do Mundo do Qatar, 10 atletas não se pronunciaram (de forma pública) à saída do técnico que levou o país à conquista do Europeu de 2016 e da primeira edição da Liga das Nações. Entre os 10 'ausentes' na hora da despedida, de salientar, Cristiano Ronaldo e João Cancelo, dois jogadores que tiveram atritos com o antigo selecionador ainda enquanto decorria a competição no Qatar. Desta 'lista' constam também nomes como: Diogo Costa, José Sá, Diogo Dalot, António Silva, João Palhinha, Rúben Neves, Ricardo Horta e Rafael Leão.

"Obrigado" foi palavra de ordem no adeus dos jogadores

Dos 16 que publicamente endereçaram palavras de agradecimento e de apoio a Fernando Santos, "obrigado" terá sido a palavra mais utilizada entre todos. Pepe foi o primeiro a reagir ao anúncio da saída de Fernando Santos e um dos que mais escreveu na hora de agradecer ao 'timoneiro'. Bernardo Silva, William Carvalho, Bruno Fernandes e Guerreiro foram, de entre os selecionados pelo 'engenheiro' para o Mundial do Qatar, os que seguiram o 'exemplo' do experiente defesa-central.

Vitinha e Gonçalo Ramos, por outro lado, limitaram-se a partilhar a publicação de Portugal nas redes sociais.