Cristiano Ronaldo faz história mundial: passou a ser o jogador mais internacional de sempre

Os mais internacionais de sempre Nome País Jogos Cristiano Ronaldo PORTUGAL 197 Bader Al-Mutawa Kuwait 196 Soh Chin Ann Malásia 195 Ahmed Hassan Egito 184 Ahmed Mubarak Omã 183

Cristiano Ronaldo bateu esta quinta-feira mais um recorde a juntar aos muitos que já tem no palmarés. O capitão da equipas das quinas cumpre, ante o Liechtenstein, a 197ª internacionalização pela equipa principal portuguesa, superando as 196 de Bader Al-Mutawa, do Kuwait, que com CR7 partilhava este registo até hoje. Agora, é possível dizer que Ronaldo é agora o mais internacional de sempre a nível mundial.O jogador do Kuwait, com os mesmos 38 anos de Ronaldo atualmente, fixou este recorde em junho do ano passado, quando ultrapassou as 195 'caps' do malaio Soh Chin Ann, fixadas em 1984, depois de 15 anos de ligação à sua seleção nacional.A marca das duas centenas de internacionalizações ficam agora à distância da vontade de Roberto Martinez e da resistência de Ronaldo. Se cumprir as próximas três partidas no apuramento para o Euro'2024, diante de Luxemburgo, Bósnia e Islândia, esse registo também será alcançado.Mas Cristiano Ronaldo não é o jogador de futebol com mais internacionalizações a nível se alargarmos o espectro ao sexo feminino. Entre mulheres, há 26 que já têm mais de 200 jogos pela respetiva seleção. A recordista é a norte-americana e já retirada Kristine Lilly: cumpriu 354 encontros pelos Estados Unidos até 2010.Foi em 2016 que Cristiano Ronaldo se tornou o mais internacional de sempre por Portugal . Na altura, superou o antigo Bola de Ouro Luís Figo, chegando aos 128 jogos pela Seleção.Em 2021, passou a ser o europeu com mais jogos da história, superando na altura com Sergio Ramos, de Espanha, com 180 internacionalizações.Refira-se que, a nível de golos, o capitão luso, campeão da Europa em 2016, é o melhor marcador de sempre de seleções desde setembro de 2021, altura em que superou os 109 golos do iraniano Ali Daei.