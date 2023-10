Cristiano Ronaldo no Mundial'2026 e... 2030? As perguntas que arrancaram sorrisos a Roberto Martínez

Cristiano Ronaldo pode jogar o Mundial'2026? Roberto Martínez não encontrou resposta para esta pergunta no 'El Larguero', programa da rádio Cadena Ser, mas destacou a capacidade do capitão."Ninguém pode ir contra algo que pode conseguir Cristiano. Se realmente o quer, tem uma capacidade que nunca vi noutro jogador. Nunca trabalhei com um jogador que mostre tanto sacríficio. Ele cuida muito do corpo e se ele aguentar, com o amor que tem pela Seleção e pelo futebol, podemos ver Cristiano durante muito tempo", atirou.E quando a pergunta foi a mesma mas sobre uma eventual presença de CR7 no Mundial de... 2030 - Cristiano terá 45 anos - Roberto Martínez sorriu. "Há que dar alguma naturalidade. Um jogador, quando passa dos 30 anos, cada ano vê como um presente. A partir dos 35 como um privilegiado. Cristiano está a desfrutar o dia a dia, num momento bom e doce no projeto na Arábia Saudita e nota-se na Seleção", respondeu.