Cristiano Ronaldo: «Orgulhoso por ser o jogador mais internacional de sempre»

Cristiano Ronaldo abordou, nas redes sociais, o arranque da qualificação portuguesa para o Euro'2024, pautada com uma goleada ao Liechtenstein (4-0)."Sensações tão boas por voltar a jogar e marcar pela nossa Seleção e num estádio especial para mim. Orgulhoso por ser o jogador mais internacional de sempre", disse o jogador de 38 anos, referindo-se ao facto de alinhar em Alvalade e ter cumprido o jogo 197, mais do que nenhum outro alguma vez cumpriu por uma seleção.Ronaldo apontou um bis no regresso à Seleção Nacional após o Mundial do Qatar.