Cristiano Ronaldo para Bruno Fernandes: «Está a correr bem no Sporting? Tens feito uns golinhos»

Bruno Fernandes ficou impressionado com a forma como foi recebido por Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional e revelou mesmo as palavras que CR7 lhe dirigiu.





"Na primeira vez que fui à Seleção foi ele que veio ter comigo. ‘Então, está a correr bem no Sporting? Tens feito uns golinhos.’ Só o facto de ser o Cristiano a chegar ao pé de mim e dizer que está a correr bem [...] o facto de mostrar que estava atento ao trabalho que eu estava a fazer… tu pensas: ‘Como é possível um jogador destes estar atento.’ Claro que estava no Sporting, o clube que o formou e pelo qual ele tem um grande carinho", contou em entrevista ao Canal 11.De resto, o capitão da Seleção Nacional e Nani brilharam no Manchester United, onde Bruno Fernandes é agora figura. "Cristiano Ronaldo e Nani conquistaram grandes troféus aqui e isso dá-me vontade de ter essas conquistas. O Nani, com quem tive a oportunidade de treinar no Sporting, sempre me falou bem do Manchester United. E o facto de o Cristiano ter dado muito boas referências a quem falou com ele por causa da minha contração faz-me ficar orgulhoso, por um jogador como ele reconhecer o meu valor", confessou.