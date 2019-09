Daniel Carriço: «Era um regresso sonhado por mim»

Realiza-se esta noite a gala das Quinas de Ouro, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. À chegada, alguns jogadores da Seleção Nacional (Daniel Carriço, Rúben Neves, Diogo Jota, Danilo e Bernardo Silva) prestaram declarações ao Canal 11. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e o presidente da Liga, Pedro Proença, também falaram."É sempre bom estar de volta. Era um regresso sonhado por mim. Toca-me fazer o meu trabalho no Sevilha e desta vez fui chamado. Melhor jogador? É complicado escolher, mas o Cristiano Ronaldo é a nossa referência e vai ficar na história. É uma decisão complicada.""Balanço positivo. Tivemos seis jogos a mais na Liga Europa e estamos agora a entrar no ritmo.""Apesar de o coletivo ser o mais importante, já consegui marcar alguns golos. É sempre bom dar continuidade na Seleção Nacional ao ambiente do clube e depois acaba por se notar dentro do campo.""Esta geração tem dado bons frutos na Seleção Nacional. É uma geração de ouro pelo que está a conquistar no futebol e é gratificante fazer parte dela. Esperamos continuar assim.""Os prémios coletivos são sempre importantes, mas é sempre bom juntar-lhes prémios individuais.""Estes eventos servem para reconhecer o mérito e a época das equipas, dos jogadores e treinadores que contribuíram para a evolução do nosso futebol.""O futebol português tem crescido com um trabalho continuado, começando pelo futebol distrital, das associações, passando pela Liga e pela Federação. É um barco em andamento com todos a contribuírem para um futebol mais forte."