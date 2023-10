Diogo Costa: «Pensávamos que ia ser mais difícil mas foi algo que tornámos mais fácil»

Diogo Costa: «Estou cá para representar também o Rui Patrício e o José Sá, tenho um enorme respeito por eles» Diogo Costa: «Estou cá para representar também o Rui Patrício e o José Sá, tenho um enorme respeito por eles»

Diogo Costa vai assinalar os dois anos de quinas ao peito com um jogo precisamente no Dragão. Na sexta-feira, a Seleção Nacional recebe a Eslováquia e até pode garantir já a qualificação para a fase final do Euro'2024, caso vença esta partida. Se assim for, Portugal garantirá o apuramento a três jornadas do fim, algo que o guarda-redes do FC Porto admite que não esperava."É uma grande alegria e um grande orgulho. Podemos classificar-nos já neste jogo e, sendo no Dragão... Como todos sabem é aqui que jogo e o FC Porto é a minha casa desde muito pequeno. É uma grande alegria e um estádio onde todos na Seleção gostamos muito de jogar"."Obviamente que, como equipa, vamos tentar que isso aconteça e trabalhar para que isso aconteça. Claro que seria muito bom passar mais um jogo sem sofrer, mas o mais importante é levar os 3 pontos e o apuramento"."É um motivo de grande orgulho mas também de muita responsabilidade. Estou cá para representar o Rui Patrício, o José Sá e eu, e tenho muito respeito por eles e trabalho por eles também. O mais importante é ajudar a equipa da melhor maneira"."Claro que sim, é sempre uma motivação extra para jogarmos e representarmos o nosso país"."Acho que se vão apresentar da mesma maneira. É uma equipa que está motivada para tentar o apuramento também. O jogo lá foi complicado e cá esperamos o mesmo. Temos de melhorar para fazermos um bom jogo contra eles"."É possível sim, mas o objetivo principal não é esse. É um conforto grande fazermos este apuramento sem golos sofridos. O principal objetivo é o apuramento"."Não, pensávamos que ia ser mais difícil mas foi algo que tornámos mais fácil. Desde o início sempre acreditámos no apuramento, mas o mais importante é lidar com cada jogo por si só e não pensar no global"."É apenas sentir o Estádio do Dragão e sentir também aquela região que adora sempre receber a Seleção. Todos gostamos de jogar lá e, por isso, é sempre uma motivação grande jogar lá. Estamos concentrados no objetivo"."É algo que já discutimos entre os jogadores, sim. Como é um estádio em que todos gostamos de jogar... Realmente é mais uma motivação e um prazer enorme jogar lá, representando o país da melhor maneira"."O meu foco neste momento é o objetivo deste jogo. Individualmente, é trabalhar para poder estar melhor a cada dia e levar todos os dias como um desafio".