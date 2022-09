Diogo Jota: «Não foram melhores que nós, mas foram mais eficazes»

"Não era o desfecho que queríamos. O jogo foi equilibrado. Não foram melhores que nós, mas foram mais eficazes. Temos de aprender com os erros. Queríamos estar na final four, não conseguimos e levámos um balde de agua fria, tal como aconteceu com a Sérvia", sustentou em declarações na zona mista, comentando o pedido revelado por Fernando Santos para o retirar de campo. Diogo Jota lamentou a derrota caseira com a Espanha que ditou o adeus da Liga das Nações para Portugal e tentou encontrar explicações para o sucedido."Não era o desfecho que queríamos. O jogo foi equilibrado. Não foram melhores que nós, mas foram mais eficazes. Temos de aprender com os erros. Queríamos estar na final four, não conseguimos e levámos um balde de agua fria, tal como aconteceu com a Sérvia", sustentou em declarações na zona mista, comentando o pedido revelado por Fernando Santos para o retirar de campo.

"Foi apenas o meu segundo jogo com titular, não tive pré-época como os meus colegas, e já me sentia algo cansado. Estive perto do golo e de assistir, é esse o meu papel, infelizmente hoje não tive sucesso", reiterou.



O avançado do Liverpool garantiu que a diferença esteve sobretudo na eficácia espanhola.

"Eles tiveram muita posse de bola, mas acima disso há as oportunidades, que tivemos mais, e acima disso a eficácia. O pessoal que entrou deles mexeu com o jogo e acabaram por conseguir marcar, enquanto nós não", frisou Jota.