Dolores Aveiro foi a primeira pessoa a ser informada pela FPF de que Ronaldo estava infetado com Covid-19

Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, foi a primeira pessoa a ser informada pela Federação Portuguesa de Futebol do teste positivo do filho à Covid-19, avança o 'Correio da Manhã'.



O capitão da seleção portuguesa testou positivo à covid-19 e vai falhar o encontro de quarta-feira com a Suécia, da Liga das Nações, revelou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)."Cristiano Ronaldo foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional após teste positivo para covid-19, pelo que não defrontará a Suécia. O internacional português está bem, sem sintomas e em isolamento", lê-se numa nota publicada no site oficial do organismo.



Ronaldo é o terceiro jogador de Portugal a estar infetado com o novo coronavírus, depois de José Fonte e Anthony Lopes.





A mensagem de Georgina após notícia de Ronaldo infetado com Covid-19