Domingos Duarte e a estreia pela Seleção: «Fui muito bem recebido pela malta»

Domingos Duarte não escondeu a sua felicidade por se ter estreado na Seleção Nacional e com uma goleada (7-0) sobre Andorra.





"Sinto-me muito orgulhoso. Foi um longo processo, mas estou muito contente pois fui muito bem recebido pela malta", afirmou à Sport TV onde ainda fez uma análise à sua prestação: "É sempre importante jogar para ganhar a dinâmica da equipa e isso só se consegue no campo. Foi um bom teste que ganhámos e isso é o mais importante", acrescentou o jogador do Granada.O central ainda falou do futuro e mostrou-se esperançado em alcançar mais duas vitórias nos próximos encontros. "Eu posso acrescentar muita coisa, assim como os meus companheiros. Agora temos dois jogos muito importantes frente à França e à Croácia que são cruciais para a Liga das Nações... Temos de ganhá-los", concluiu Domingos Duarte.