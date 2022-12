Éder sobre Fernando Santos: «Obrigado pela paciência e pela confiança depositada em mim»

Éder Lopes, herói de Portugal na final do Euro'2016 ao marcar o único golo da vitória portuguesa por 1-0 sobre a França, também deixou uma mensagem de despedida e agradecimento a Fernando Santos pelo trajeto na Seleção Nacional, lembrando as conquistas do país sob o comando do 'engenheiro'. "Mister, obrigado pela paciência e pela confiança depositada em mim. Obrigado por ter ajudado Portugal a conquistar os 2 títulos mais importantes da sua História. O melhor da vida para si", escreveu o avançado, através da sua página oficial no Instagram.