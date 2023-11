Éder sobre o golo da final do Euro'2016: «O meu coração bate, bate… São muitas emoções»

Éder mostrou-se esta segunda-feira emocionado na Gala Quinas de Ouro. "O meu coração bate, bate… São muitas emoções. Ver o golo, as celebrações, as emoções que isto provoca nas pessoas e até a mim mesmo. Espetacular, de uma dimensão incrível", disse o avançado, antes de ser distinguido Embaixador da FPF por Fernando Gomes."Momento fantástico, que todos tivemos oportunidade de viver em 2016. Pontapé fantástico do Éder, um momento inolvidável das nossas vidas. Quem esteve mais diretamente envolvido, não temos palavras para descrever. Agradecimento especial ao Éder por nos proporcionar aquele momento, que marcará de forma indelével as nossas vidas. Por isso, tomámos a decisão, conjugando tudo o que o Éder foi, nomear o Éder embaixador da Seleção portuguesa. Entrego este prémio, mas por nos fazer relembrar o golo e o título que trouxemos para Portugal, o mais importante da nossa história futebolística", disse o presidente da Federação Portuguesa de Futebol", prosseguiu.E finalizou: "Agradecer esta nomeação, para mim é um grande orgulho. Devem acreditar nos vossos sonhos, ter disciplina e trabalharem o máximo. Dias serão difíceis, mas nesses temos de mostrar que estamos presentes, seja de que maneira for, irmos à luta e dar o nosso melhor".