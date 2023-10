Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Emílio Peixe cruzou-se com João Neves nos sub-15 de Portugal: «Tomámos a melhor decisão» Atual selecionador dos sub-23 do Kuwait congratula-se com a aposta feita pela estrutura técnica das seleções nacionais no médio