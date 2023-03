Entusiasmo à volta da Seleção: Portugal-Bósnia é só em junho mas já foram vendidos 15 mil bilhetes

O duelo entre Portugal e Bósnia-Herzegovina só se disputa a 17 de junho, mas já se começa a sentir o entusiasmo dos adeptos portugueses em torno da Seleção Nacional. Até a manhã desta sexta-feira já foram vendidos 15 mil bilhetes para o encontro que se disputa no Estádio da Luz.Refira-se que os ingressos estão disponíveis na bilheteira online da FPF, pelo que já é possível obter bilhetes para todos os jogos desta fase de apuramento para o Euro'2024 que a Seleção Nacional disputa em território português.Recorde-se que Portugal joga no Luxemburgo no domingo (19h45) e tem nova dupla jornada de qualificação para o Euro'2024 em junho, onde vai defrontar também a Islândia, em Reiquiavique (dia 20), para além da partida com a Bósnia.