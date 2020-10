Espanhóis recuperam foto de Cristiano Ronaldo abraçado a Sergio Ramos

O teste positivo de Cristiano Ronaldo à Covid-19 faz manchete em todo o mundo. Em Espanha, o 'As' escolhe a foto em que o capitão da Seleção Nacional surge abraçado a Sergio Ramos.





Depois do particular entre Portugal e Espanha (0-0), Sergio Ramos visitou Cristiano Ronaldo e Pepe no balneários. Velhos conhecidos nos tempos no Real Madrid, onde fizeram história, o trio reencontrou-se e o capitão espanhol fez questão de assinalar o momento."Ainda aqui estamos... e há mais para vir. Feliz por vê-los, meus amigos", confidenciou o defesa merengue.