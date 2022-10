'Expresso' avança que Fernando Santos e adjuntos podem ter de pagar IRS sobre mais 20 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dias depois de ter sido divulgado que o Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) indeferiu o pedido de Fernando Santos sobre o enquadramento fiscal do seu contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) - perdendo assim o processo contra o Fisco no valor de 4,5 milhões de euros -, o 'Expresso' avança esta sexta-feira que o selecionador nacional e os seus adjuntos arriscam IRS sobre mais 20 milhões de euros.