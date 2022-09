Federação Portuguesa de Futebol e cerveja Sagres renovam parceria até 2028

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) renovou, esta segunda-feira, o contrato de patrocínio com a Sagres até 2028 com as Seleções Nacionais A, Seleção feminina e sub-21, conforme anunciou a FPF no site oficial."A nossa relação com a Sagres foi sempre determinante para definir a forma como a FPF se relaciona com os seus parceiros. Conceitos como a confiança, a fiabilidade, a lealdade, a durabilidade e a portugalidade ajudaram-nos, ao longo de quase 30 anos, a atingir os objetivos nas nossas diferentes áreas de ação. Acredito que todos os portugueses se revêm neste caminho que trilhámos juntos e que, agora, com grande satisfação, decidimos estender para os próximos seis anos. Utilizando uma expressão do futebol, vamos com a Sagres e vamos com tudo!", afirmou Fernando Gomes, presidente da FPF, à margem da cerimónia que decorreu esta manhã na Cidade do Futebol.Já Nuno Pinto de Magalhães, presidente do Conselho de Administração da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, sublinhou o "reconhecimento mútuo, objetivos comuns e, acima de tudo, valores comuns, tão característicos do futebol como da cerveja sagres, como a portugalidade, a convivialidade, a igualdade e a inclusão, sem cerimónias para qualquer adepto".Recorde-se que, em 2023, comemoram-se os 30 anos do mais antigo patrocínio da Seleção principal.