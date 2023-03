Fernando Gomes e os assobios a João Mário: «A falta de respeito e a clubite têm de ser condenadas»

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), deixou, esta sexta-feira, uma mensagem onde condena os assobios a João Mário durante o Portugal-Liechtenstein (4-0) de ontem, no Estádio de Alvalade."Considero inaceitável que qualquer jogador da Seleção Nacional possa ser vaiado pelos seus próprios adeptos ao entrar em campo, ainda mais quando se trata de alguém que, recordo e sublinho, se estreou pelas Seleções Nacionais com 15 anos", refere Fernando Gomes, acrescentando: "A falta de respeito, a clubite, a divisão e a ingratidão têm de ser condenadas e expostas publicamente"."Foi com incredulidade, tristeza e desagrado que vi ontem um jogador da Seleção Nacional, João Mário, ser assobiado por uma parte do público presente no Estádio de Alvalade.Ainda que não tome a parte pelo todo e tenha, igualmente, constatado que a imensa maioria dos presentes apoiou João Mário nos momentos seguintes, considero inaceitável que qualquer jogador da Seleção Nacional possa ser vaiado pelos seus próprios adeptos ao entrar em campo, ainda mais quando se trata de alguém que, recordo e sublinho, se estreou pelas Seleções Nacionais com 15 anos, jogou em todos os escalões de formação (sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 e sub-21), tem 56 internacionalizações pela equipa principal e se sagrou campeão europeu em França.A falta de respeito, a clubite, a divisão e a ingratidão têm de ser condenadas e expostas publicamente.Este episódio deixou magoados jogadores, equipa técnica e staff que formam a Seleção Nacional e não pode repetir-se, seja com quem for.Como o João Palhinha afirmou ontem, muito bem, o legado que temos de deixar às gerações vindouras deve ser o dos valores positivos do desportivismo, patriotismo e dedicação ao futebol.É isso que a Seleção Nacional representará sempre".