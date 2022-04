Fernando Santos analisa sorteio: «São equipas a que normalmente estamos menos habituados»

Fernando Santos fez a primeira análise ao sorteio de Portugal no Mundial no Qatar, documentando que não é habitual a Seleção Nacional defrontar seleções como a Coreia do Sul e Gana."Não há grupos fáceis, há grupos difíceis. É o sorteio. É o futebvol de 4 continentes. É com essa expectativa que vejo o sorteio. São equipas a que normalmente estamos menos habituados. O Gana e a Coreia do Sul conhecemos menos bem naquilo que são os desempenhos. Temos de ter muita atenção. Com o Uruguai estivemos no ultimo Mundial. É um sorteio normal", vincou em declarações ao canal 11.Já sobre o facto de a estreia ser 24 de novembro, o selecionador garantiu ser uma vantagem."Pode evitar algumas questões. Jogar a 24 podendo os jogadores sair das suas equipas a 14 de novembro, havendo Liga dos Campeões na semana anterior e jogos europeus, com vários jogos em cima… Ter mais três ou quatro dias [de preparação] é melhor", reiterou.