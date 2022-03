Fernando Santos chama José Sá para o lugar do lesionado Anthony Lopes

Anthony Lopes lesionou-se e é baixa na convocatória de Fernando Santos para o playoff de acesso ao Mundial'2022. O guarda-redes do Lyon será substituído por José Sá, que defende as cores do Wolverhampton, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) através de um curto comunicado no site oficial do organismo, afirmando que a Unidade de Saúde e Performance da FPF deu como Anthony Lopes como "inapto"."Fernando Santos convocou José Sá para o play-off de acesso ao Mundial 2022. O guarda-redes do Wolverhampton rende Anthony Lopes, que foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF. Portugal enfrenta a Turquia no Estádio do Dragão, esta quinta-feira, a partir das 19h45", pode ler-se no comunicado da FPF.Recorde-se que esta é a terceira contrariedade para Fernando Santos, que nesta convocatória para o playoff de acesso ao Mundial'2022 já viu cair os nomes de Rúben Neves e Pepe (o médio por lesão e o defesa-central por ter testado positivo à Covid-19). Para estas duas posições, foram chamados Vitinha (FC Porto) e Tiago Djaló (Lille).