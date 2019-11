Fernando Santos com todos disponíveis no último treino antes do jogo com a Lituânia

Fernando Santos contou com os 24 jogadores convocados no treino desta quarta-feira no Estádio Algarve, onde amanhã Portugal defronta a Lituânia na fase de apuramento para o euro 2020.





Cristiano Ronaldo, que foi substituído nos últimos dois jogos da Juventus, com o treinador Mauricio Sarri a sublinhar um problema no joelho do internacional português, a dar indicações de estar a 100%.