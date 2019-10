Rúben Semedo convocado por Fernando Santos: confira a lista

A convocatória de Rúben Semedo - que há um ano e meio foi detido, em Espanha - foi uma da surpresas da lista de jogadores que Fernando Santos apresentou esta quinta-feira. "Acho que não é um por um percalço que acontece na vida que as pessoas não têm direito a viver e a seguir o seu caminho. Ele soube reagir, soube estar, está a fazer uma prova muito boa no Olympiacos. Na última vez esteve perto da convocatória, mas por lesão não foi chamado. Seguramente já ultrapassou isso."Destaque também para as presenças do defesa Ricardo Pereira, do médio João Mário e dos avançados Bruma e André Silva.O defesa Pepe também integra os eleitos do selecionador Fernando Santos, depois ter sido dispensado devido a lesão na dupla jornada anterior - na qual a seleção campeã europeia venceu na Sérvia (4-2) e na Lituânia (5-1) -, e substituído por Ferro.O central do Benfica foi chamado pela primeira vez à equipa das 'quinas', mas não foi utilizado em Belgrado e em Vilnius, e ficou agora de fora da lista de Fernando Santos, que, em relação à última convocatória, abdicou também de João Cancelo, Daniel Carriço, Renato Sanches, Podence e Diogo Jota.: Beto, José Sá, Rui Patrício;Nélson Semedo, Ricardo Pereira, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Rúben Semedo, Mário Rui e Raphael Guerreiro;Danilo, Rúben Neves, William, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho e Pizzi.: Bernardo Silva, Bruma, Gonçalo Guedes, Rafa Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix.O selecionador Fernando Santos anuncia esta quinta-feira às 12h30 a lista de convocados para os duelos do Grupo B com Luxemburgo e Ucrânia, numa dupla jornada em que Portugal poderá confirmar o apuramento direto para o Euro'2020.Os campeões europeus recebem o Luxemburgo em 11 de outubro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e deslocam-se a Kiev no dia 14, para defrontar a Ucrânia, que lidera o agrupamento.Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo com os ucranianos.Após um setembro de sucesso, com triunfos na Sérvia (4-2) e Lituânia (5-1), Fernando Santos deverá fazer poucas alterações na lista de convocados.Rúben Semedo, de 25 anos, atravessa um bom momento de forma desde o início da temporada e anteontem marcou mesmo o golo dos gregos na derrota (3-1) sofrida em Belgrado, frente ao Estrela Vermelha, em jogo da Liga dos Campeões. Internacional nas camadas jovens (dez nos sub-21 e outras quatro nos sub-20), o defesa formado no Sporting pode estrear-se agora na Seleção A e concretizar o sonho que manifestou recentemente, em maio, quando ainda representava o Rio Ave.