Fernando Santos e a saída de Bernardo Silva: «Só se eu estou um bocadinho tolinho...»

Fernando Santos explicou, em declarações na conferência de imprensa no final do Portugal-Sérvia, por que motivo retirou Bernardo Silva de campo aos 63 minutos de jogo.

"Pediu-me para sair. Era o único jogador que estava a ter bola. Só se eu estou também um bocadinho tolinho porque era o único jogador que estava a ter bola e a desequilibrar o jogo. Se eu tiro o Bernardo Silva por alguma razão tinha de ser. Não era a vontade técnica. O jogador não podia. Andou durante toda a semana com problemas, nem sabíamos se ele ia ter capacidade para jogar hoje. Ontem apresentou-se bem no treino, quando entrou na segunda parte disse-me que as pernas estavam a ficar muito pesadas e que já não conseguia. Fez-me sinal para o banco a dizer que já não dava para 'spintar'. Obviamente que não era ele que ia ser substituído se ele não me tivesse dito que não podia", atirou o selecionador nacional.