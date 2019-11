Fernando Santos e as dúvidas sobre Ronaldo: «Eu não tinha nenhumas, as pessoas é que tinham»

Portugalna receção à Lituânia, em jogo a contar para o grupo B da fase de apuramento para o Euro2020, num jogo em que Cristiano Ronaldo, apesar de todas as dúvidas, foi a principal figura ao apontar três dos seis golos portugueses.No final da partida, Fernando Santos elogiou a exibição da Seleção Nacional, assumindo que a equipa das quinas podia ter chegado ao intervalo com maior conforto no resultado. Quanto a Cristiano Ronaldo, o selecionador português frisou que não teve "dúvidas" em relação à disponibilidade física do capitão."Cumpriram. Fizemos uma primeira parte muito boa, com muitas variedade do jogo e sempre com o controlo do jogo. Ao intervalo, podíamos ter acabado a primeira parte com mais golos. Disse ao intervalo para fazermos mais golos, que se fizéssemos o terceiro ou quarto golo que podíamos ficar mais descansados para o próximo jogo""Vamos procurar fazer, mas temos um adversário diferrente. Temos menos de 72 horas para recuperar. Vamos ver""Mas ele está bem, está em condições foi mais conversar do que qualquer coisa. Eu não tinha dúvidas nenhumas disse isso na conferência de imprensa, as pessoas é que tinham, eu não tinha nenhumas""Falamos amanhã", concluiu.