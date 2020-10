Fernando Santos: «É daqueles jogos que queremos sempre mais»

Fernando Santos admitiu não ter gostado do jogo entre Portugal e França, que terminou com um empate sem golos em Paris. No final da partida, o selecionador nacional destacou o equilíbrio entre as duas equipas.





"Foi um jogo muito equilibrado. Jogadores muito cautelosos, sobretudo em termos ofensivos. Não acho que houvesse excesso de respeito. O jogo aconteceu assim… Não foi muito rápido, teve domínios repartidos. Faltou dinâmica mais agressiva na procura do golo. Nós, treinadores, queremos sempre mais", começou por analisar o técnico, na flash interview."É daqueles jogos que queremos sempre mais. Da minha parte não foi o que queríamos. Óbvio que queríamos ser organizados, queríamos explosividade, procura da profundidade. Houve demasiado jogo no pé das duas equipas", acrescentou.O selecionador alertou para o facto de a Croácia ter ganho o seu jogo e por isso continuar na luta pelo primeiro lugar e apuramento para a fase final da Liga das Nações. "Está tudo em aberto. A Croácia também ganhou e continua a contar. Estão-se a esquecer da Croácia, mas ainda vão receber Portugal e França", atirou Fernando Santos.