Fernando Santos justifica convocatória de Rui Patrício: «Está estável»

Rui Patrício faz parte da lista de convocados de Fernando Santos para o arranque da qualificação para o Mundial'2020 apesar do susto vivido segunda-feira no jogo com o Liverpool.





Enorme susto com Rui Patrício no Wolverhampton-Liverpool



Enorme susto com Rui Patrício no Wolverhampton-Liverpool

"Está convocado porque a partir do momento em que aquilo aconteceu procuramos saber tudo o que se passava. Falámos com ele e com o departamento clínico. Está estável, tem de seguir um protocolo, mas disseram que não havia impedimento nenhum", disse Fernando Santos.