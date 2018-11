Fernando Santos: «Não chamei nenhuma artilharia pesada»

José Fonte, Raphael Guerreiro, André Gomes e João Mário voltam a ser convocados por Fernando Santos para a dupla jornada da Seleção Nacional, diante da Itália e da Polónia, referentes à Liga das Nações, marcados para 17 e 20 de novembro, mas o selecionador nacional rejeita que este seja o regresso da "artilharia pesada"."Não chamei nenhuma artilharia pesada. A equipa respondeu muito bem aos últimos jogos. Desejo que continue com a mesma capacidade. Mas há uma avaliação constante minha e da equipa técnica e para estes jogos decidimos convocar estes quatro jogadores", afirmou Fernando Santos esta quinta-feira."Portugal sempre jogou para ganhar. Desde que cheguei que é assim. Esse será sempre o objetivo da equipa portuguesa em qualquer confronto. Mas vamos defrontar uma Itália em crescimento. É uma equipa com um perfil diferente. Uma equipa que subiu muito e que fez um grande jogo na Polónia. São duas equipas que vão querer ganhar", referiu o selecionador, garantindo que o pensamento não pode estar no empate, mas sim na vitória"A Itália ainda tem possibilidades de se qualificar, apesar de não depender apenas de si, e vai querer agarrá-la. Mas mas acredito que a minha equipa vai em Itália conseguir resolver já a questão", disse."Não é porque falhou o Mundial que deixa de ser uma potencial mundial. Em qualquer circunstância tem de ser favorita a jogar em casa. Sempre foi assim e não deixar de ser agora. Conhecemos a sua realidade e sabemos esse crescimento. Há um crescimento contínuo e viu-se isso na primeira parte com a Polónia. As dinâmicas são diferentes e vamos tentar transmitir isso. Aliás, não vou mostrar aos jogadores nada do Portugal-Itália, porque esse jogo não serve para nada. A Itália está totalmente diferente. Mostrarei o jogo da Polónia, porque aí sim podem ter noção da Itália que terão pela frente", justificou Fernando Santos.