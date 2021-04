Fernando Santos: «Otávio na Seleção Nacional? É uma possibilidade em aberto»

Fernando Santos abriu esta quarta-feira as portas da Seleção Nacional a Otávio. Em entrevista à Rádio Renascença, o selecionador nacional assumiu que a integração do médio do FC Porto, que já tem passaporte português, é "uma possibilidade em aberto".





"Tem tempo para chegar à Seleção Nacional", começou por dizer Fernando Santos, afirmando que uma chamada ainda antes do Europeu "é uma possibilidade em aberto".