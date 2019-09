Fernando Santos recebe Quinas de Platina: «Este prémio é muito para Portugal»

O selecionador nacional, Fernando Santos, recebeu esta segunda-feira o prémio Quinas de Platina, aproveitando o momento para relembrar a simbiose entre os portugueses e a equipa das quinas.Fernando Santos, que falava durante a gala Quinas de Ouro, que decorreu no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, afirmou sentir-se honrado pela atribuição do prémio, destacando Eusébio da Silva Ferreira, Cristiano Ronaldo e o presidente da FPF, Fernando Gomes."Não sei se mereço esta honra, mas sei que estes jogadores permitiram que isto acontece, em conjunto com o presidente Fernando Gomes, que me convidou para a seleção em 2014. Sem eles, não estaria aqui", disse.Emocionado com a visualização das imagens aquando da conquista da Liga das Nações, Fernando Santos aproveitou para colocar em evidência a forte ligação emocional entre a equipa nacional e os portugueses."Estes jogadores levaram Portugal a fazer história do futebol em Portugal e no mundo, ao vencer o Europeu e a Liga das Nações. Este prémio é muito para Portugal. É o resultado da comunhão que se fez sentir nos últimos anos entre os portugueses e a equipa nacional e a equipa nacional com os portugueses", concluiu.Entre as várias categorias, Fernando Santos foi o primeiro a receber a distinção honrosa por parte da FPF, seguindo-se depois o Prémio Vasco da Gama atribuído conjuntamente a Sporting (futsal), Sporting de Braga (futebol de praia) e FC Porto (sub-19).