Fernando Santos regressa ao trabalho na Cidade do Futebol

O Selecionador Nacional, Fernando Santos, e toda a sua equipa técnica voltaram esta terça-feira ao trabalho na Cidade do Futebol depois da paragem devido à pandemia de Covid-19.





Os técnicos da Seleção Nacional realizaram uma reunião de trabalho que serviu para dar um sinal público do início do período de desconfinamento na FPF. O encontro foi realizado "numa sala completamente remodelada de forma a poder garantir a segurança de todos os técnicos nacionais", revelou a federação."O protocolo definido pela Unidade de Saúde e Performance da FPF também obriga, entre outras medidas, à utilização de máscaras de segurança a qualquer funcionário ou visitante presente no quartel-general da FPF, em Oeiras", explica a FPF.Na reunião da equipa técnica nacional participaram Fernando Santos, João Costa, Ilídio Vale, Fernando Justino, Jorge Rosário e Ricardo Santos.