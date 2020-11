Fernando Santos acredita que Portugal fez o que todos esperavam na goleada por 7-0 imposta a Andorra.





"Está dentro do que esperávamos. O jogo foi interessante. Obviamente que era contra uma equipa muito defensiva e era preciso ter paciência para encontrar espaços, mas a equipa esteve bem nesse aspecto. Houve foi ansiedade de fazer golos e faltou um bocadinho. Mas foi um jogo bem conseguido", afirmou o seleccionador nacional, à RTP.Fernando Santos explicou ainda a forma como geriu a equipa."Tínhamos de dar minutos aos jogadores. O Moutinho, por exemplo, tem jogado pouco e por isso foi dos que mais jogou, tirando a linha defensiva. Depois quisemos colocar também o Danilo na sua posição, o William também precisa de mais ritmo. Tínhamos dois jogadores que já têm jogado mais nas suas equipas, o Sérgio Oliveira e o Renato Sanches. Têm jogado sistematicamente e portanto foi isso que fizemos. Por um lado, encontrar equilíbrios físicos na equipa e dar ritmo a alguns", considerou.Já sobre a hipótese de Ronaldo, João Félix, Diogo Jota e Bernardo Silva jogarem em conjunto no decisivo confronto com a França, no próximo sábado, Fernando Santos foi taxativo."Só jogam três dos quatro, não vou responder quem vai jogar", concluiu.