Fernando Santos: «Saio no dia em que falhar um objetivo»

Fernando Santos garantiu que vai continuar como selecionador pelo menos até março, quando se disputar o playoff de acesso ao Mundial'2022. Isto porque, sublinhou o treinador, só sairá quando deixar de cumprir um objetivo - como deixou claro a Fernando Gomes quando assumiu o cargo -, o que, no seu entender, ainda não aconteceu."Falei, mas não só a seguir a este jogo. Desde que entrei para a Federação Portuguesa de Futebol, em 2014, sempre falámos e análisamos. Sempre, em todas as circunstâncias, falámos. Ele [Fernando Gomes] é extremamente exigente e eu também sou muito exigente comigo. A seguir a isso, para além das nossas conversas diárias, sempre a seguir a estes momentos fazemos uma reflexão individual. Ontem conversámos sobre as nossas reflexões e o que entendemos é que sou o homem certo para continuar ao serviço da Seleção Nacional e juntos levarmos Portugal ao Mundial""Não falámos de uma saída e nem cheguei a ponderar, de maneira nenhuma. Quando me comprometi com Fernando Gomes, em 2014, disse que no dia em que deixar de cumprir um objetivo eu saio sozinho, nem precisamos de falar. Ainda não falhei nenhum objetivo. Definimos sempre objetivos e todos foram cumpridos. Três apuramentos, agora não passámos de forma direta. Mas quantas vezes Portugal foi ao play-off? Não se apurou?""Não vai acontecer, mas se isso acontecer eu saio"