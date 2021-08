Fernando Santos sobre Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo: «Interessa-me é a motivação deles na Seleção»

O selecionador nacional, Fernando Santos, garantiu que todos os jogadores "estão altamente empenhados e motivados para representar bem o país". Antes do jogo frente à Rep. Irlanda, o técnico foi questionado sobre a nova parceria entre Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo no Manchester United, mas desvalorizou esse fator. O treinador admitiu ainda que no Euro havia "expectativas e objetivos que não foram concretizados."





"O grupo está normal dentro daquilo que é o trabalho ao nível da selecção. Hoje treinaram trodos num treino de 50 minutos porque amanhã vamos jogar. Todos estão altamente empenhados e motivados para representar bem o país. Nada se altera desde sempre, desde que aqui estou. Há uma enorme vontade de fazer tudo bem. O resto flui com naturalidade. Vamos ter um jogo frente a uma seleção forte, a Irlanda, que tem uma maioria a jogar no campeonato inglês. Não é propriamente uma equipa com jogadores desconhecidos. São jogadores com competência. Analisámos os vários jogos que fizeram nos últimos tempos, principalmente com a Sérvia e Hungria. Foram dois jogos muito fortes e intensos por parte da Irlanda. Deu muito trabalho à Servia e o resultado poderia ter sido outro. Com a Hungria teve boas oportunidades para marcar. Não é uma equipa que recolhe só em ação defensiva. Os dois avançados ficam numa fase de poder sair no contragolpe. Jogam mais numa linha de cinco e com três no meio-campo. Conhecemos o padrão típico destas equipas britânicas, sendo que o jogo nunca termina. Os jogadores estão sempre muito ativos e vivos, tentam chegar primeiro e rápido. O treinador quer que a equipe tente sair a jogar mais de tras, saindo em posse, tentando modificar a equipa. Issso não quer dizer que se perca a matriz própria da equipa. Quando não se consegue sair, há que procurar o ataque rápido. Chegam sempre com 2,3 ou 4 homens à área adversaria. Compete-nos desmanchar essa organização da Irlanda."É importante ter posse. Com mais ou menos dificuldade, acredito que Portugal vai ganhar. Se formos a equipa que costumamos ser, acredito que possamos ganhar. As vezes parecem favas contadas e os jogos vão até ao fim… Hoje não é fácil ganhar a ninguém. Temos de estar no nosso melhor nível. Mesmo que a Irlanda esteja no seu melhor nível…Na nossa cabeça está o jogo da Irlanda. O que é isso vai trazer para o nosso jogo amanha? Não podemos estar a pensar no jogo A, B ou C. Mal seria se estivéssemos focados nesses aspectos.""Em 2016 ganhámos, desta vez ficámos nos oitavos. Fizemos coisas positivas à exceção de um jogo. Por vezes fazemos coisas muito positivas e acabas por não vencer. No Mundial as coisas não correram bem. Depois voltámos a conquistar um título para Portugal. No Euro, todos tínhamos expectativas e objectivos que não foram concretizados. Agora é reflectir com os jogadores e colocar tudo o que fizemos bem em campo. Melhorar ainda o que é possível melhorar, a intensidade, a forma como abordamos o jogo, as dinâmicas defensivas e ofensivas. Proponho que mantenhamos o que temos de bom e que colectivamente estejamos ao melhor nível."Tem que estar à disposição da equipa nacional. Tem muita qualidade, ele e todos os outros."Faz parte da equipa, é o capitão. É sempre uma motivação extra jogar na Seleção. É uma tripla jornada. Teremos de fazer alguma gestão, sobretudo no segundo jogo. Não será fácil jogar três jogos em sete dias. Na realidade, queremos ter a equipa sempre fresca e sermos capazes de responder, marcando golos.""Interessa-me a motivação deles na Seleção. Quando ele lá estiver fazem-lhe as perguntas a ele e ao Bruno. Interessa-me é a motivação que eles tenham aqui com a Seleção."