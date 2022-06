Fernando Santos: «Tivemos um golo meio oferecido…»

Pressa de jogar





"Começámos a querer por a bola logo sistematicamente no Guedes, é um jogador veloz, mas havia que colocar mais a bola no primeiro e segundo terços e, depois, aí, acelerar forte. Empurrámo-los bem lá para trás e a Suíça praticamente não existiu mas o futebol é isto."



Contas do grupo na Liga das Nações



"Calma… Eu disse antes, na conferência de imprensa, que o último jogo ia decidir isto. Já disse antes. Claro que queríamos estar na liderança mas só dependemos de nós. Calma."





Fernando Santos comentou incidências do jogo com a Suíça, a contar para a quarta jornada da Liga das Nações, frisando que Portugal 'ofereceu' o golo aos helvéticos."A segunda parte foi na dimensão que temos demonstrado. Houve uma primeira parte, principalmente no primeiro minuto, em que tivemos um golo meio oferecido… Sabíamos que a equipa da Suíça ia pressionar alto, os jogadores que colocou em campo era para isso. Tínhamos isso controlado. Um golo sofrido aos 30 segundos acaba por condicionar, há ali um momento, nos primeiros a 6 a 8 minutos, em que a equipa demorou a encontrar-se mas depois soube pegar no jogo. A Suíça só teve mais uma ocasião. Faltou-nos essencialmente na primeira parte, na saída do jogo no segundo terço, pegar melhor no jogo, virar o jogo, os homens a entrar dentro… Nisso tivemos dificuldades. Colocámos muito a bola à esquerda, com muita tentativa individual em vez de coletiva. É a vontade de querer fazer e fazer bem. A segunda parte foi completamente nossa até porque a primeira não foi da Suíça. Foi um jogo mais equilibrado. Na segunda parte a equipa fez tudo bem o que tinha para fazer. Criámos não sei quantas ocasiões. Faltou um bocadinho de definição. Foi a ansiedade do querer. Tivemos muitas coisas boas na segunda parte e acho que foi injusto este resultado", começou por dizer à Sport TV.