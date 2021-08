Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Final do Mundial sub-20 da 'Geração Coragem' foi há 10 anos: as memórias do selecionador Ilídio Vale Selecionador, hoje adjunto de Fernando Santos, recorda caminhada que terminou com derrota frente ao Brasil