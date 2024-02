FPF planta 1.600 árvores e arbustos em Porto Salvo

A Federação Portuguesa de Futebol participou, na manhã desta quinta-feira, em conjunto com a Câmara Municipal de Oeiras, numa ação de reflorestração na localidade de Talaíde, em Porto Salvo. Os colaboradores da FPF ajudaram a plantar 1.600 árvores e arbustos autóctones de modo a combater os efeitos da desertificação e contribuir para a conservação e uso sustentável das florestas.Entre os funcionários que participaram nesta iniciativa, estiveram os vice-presidentes do organismo, Humberto Coelho e José Couceiro, os diretores Pauleta e João Vieira Pinto, além da embaixadora da Liga BPI, Ana Teixeira. Esta ação insere-se, refira-se, no Plano Estratégico de Arborização de Oeiras, um concelho liderado por Isaltino Morais e que conta com 171 mil habitantes... e 140 mil árvores.