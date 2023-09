FPF promove workshop de certificação de entidades formadoras de futebol e futsal

A Federação Portuguesa de Futebol promoveu esta quinta-feira um workshop dedicado à certificação de entidades formadoras de futebol e futsal. A sessão de trabalho, que contou com mais de 100 participantes na Cidade do Futebol, ficou também marcado pelas intervenções do presidente da FPF, Fernando Gomes, na sessão de abertura e com o vice-presidente da FPF, José Couceiro, na sessão de encerramento.O evento tinha diversos objetivos traçados, como partilhar as alterações introduzidas nos Manuais e Regulamentos, articular procedimentos de avaliação entre equipas e avaliadores, apresentar o MAS (Modelo de Avaliação Simplificado), articular o Licenciamento de Clubes com a Certificação, assim como apresentar e entregar o Condigo de Conduta a todos os avaliadores.De resto, foram também apresentados os resultados relativos à oitava temporada do processo de certificação. Foram avaliadas cerca de 1187 entidades, mais 27 do que o registado na época anterior. Dessas 1187, foram certificadas 781 (65,8%), sendo que 991 (83,5%) foram entidades certificadas e reconhecidas como CBFF - Centro Básico de Formação de Futebol e Futsal.