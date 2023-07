FPF vai distribuir 5,6 milhões de euros por 14 clubes

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta quinta-feira, que vai distribuir cerca de 5,6 milhões de euros pelos clubes envolvidos na participação da Seleção Nacional na fase final do último Campeonato do Mundo, disputado no Qatar em novembro e dezembro do ano passado.

Segundo a FPF, a verba foi atribuída pela FIFA, "seguindo os critérios de repartição definidos", e irá beneficiar 14 clubes portugueses.