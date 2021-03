França muda regras e dá quatro 'reforços' a Portugal

A viagem de Anthony Lopes (Lyon), Danilo (PSG), José Fonte e Renato Sanches, do Lille, para se juntarem à Seleção Nacional que defronta a Sérvia, que não pertence à UE, em Belgrado, no dia 27 deste mês, já não está em risco. Segundo avança a RMC Sport, o governo francês decidiu conceder 'isenções' aos jogadores estrangeiros que atuem na Ligue 1 para se juntarem às respetivas seleções, mas sob certas condições.





A Liga de Futebol Profissional (LFP) enviou um e-mail a todos os clubes esta manhã, com o objetivo de esclarecer as novas regras. Dessa feita, os jogadores terão de regressar em voos privados e fazer um teste diário PCR durante a primeira semana em França.Recorde-se que as restrições sanitárias em vigor em França proibem as viagens de residentes para países fora da União Europeia o que levou ontem Memphis Depay, avançado do Lyon, a apelar ao governo francês para ser autorizado a representar a seleção da Holanda nos jogos de apuramento para o Mundial 2022 - dois dos três jogos serão na Turquia e em Gibraltar, países que não fazem parte dos 27 da UE. O outro encontro da seleção laranja será em casa frente à Letónia, o único no qual Depay poderia participar até à nova norma hoje avançada.