Gonçalo Inácio e a estreia logo em Alvalade: «É um orgulho enorme, um sonho de criança»

Gonçalo Inácio explicou o que lhe ia na alma após estrear-se na principal seleção portuguesa e logo no Estádio de Alvalade."É estádio que significa muito para mim. Ainda para mais a estreia pela selecção. É um orgulho enorme, um sonho de criança. Ainda por cima, com 21 anos estrear-me aqui pela selecção principal", vincou o central do Sporting em declarações à Sport TV, dando conta o que lhe transmitiu Roberto Martínez."Transmitiu-me confiança. Estou em casa. Disse-me para jogar o meu futebol", frisou o defesa esquerdino.Sobre o sistema de 3 centrais e a maior probabilidade de jogar, Inácio atira a responsabilidade para o técnico espanhol."Será uma decisão do míster. Vou continuar a trabalhar, quando venho à seleção e no meu clube. Vou esperar pela decisão do míster", reiterou."Foi uma vitória bem conseguida. Agora vamos ao Luxemburgo à procura da outra vitória."